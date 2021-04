Com Projeto Aprendiz de Professor, DER Tupã e UniFAI dão mais um passo em parceria

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) deu mais um passo na parceria com a Diretoria de Ensino Regional (DER) de Tupã dentro do Programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando”.

Na última terça-feira, 13, o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e coordenador geral do Programa “UniFAI & Escolas”, Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira, participou de uma reunião de preparação do projeto “Aprendiz de Professor”, desenvolvido pela DER Tupã.

Essa proposta tem por meta incentivar e orientar universitários concluintes de cursos de licenciatura e bacharelado a participarem do processo de atribuição e ingressar na carreira do magistério.

“O projeto propõe-se a promover formações e orientações aos universitários concluintes de cursos superiores, para ampliar as possibilidades de inscrição, participação no processo de atribuição de aulas e atuação como docentes, nas escolas da rede pública estadual em diferentes campos do conhecimento”, explicaram a supervisora de Ensino Maristela Araújo, a diretora I do Núcleo de Administração de Pessoal do Centro de Recursos Humanos (NAP/CRH) Luciana Franco Candido, a diretora do Núcleo Pedagógico Gracieli Garcia e a professora coordenadora do Núcleo Pedagógico (PCNP) de Projetos Especiais Rosana Zamana, em material enviado aos participantes da reunião.

Segundo as representantes do órgão, a intenção é que, através das etapas de trabalho e atividades desenvolvidas pela equipe técnica e pedagógica da DER Tupã, se consolide a atribuição de aulas para universitários concluintes matriculados nos cursos superiores, motivando-os e capacitando-os para ingresso no magistério público.

“Para alcançar esse objetivo, pretendemos aproximar os jovens universitários, através de orientações e palestras, seminários promovidos para as universidades e universitários, remotamente, para explorações vocacionais, mapeamento das habilidades ressaltando as relações entre elas e as profissões existentes. Assim, os universitários, poderão traçar rotas de possibilidades, assumindo o papel de docentes, apoiando as escolas”, destacaram.

A parceria da UniFAI nesse projeto, por meio do Programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando” é essencial porque possibilitará o ingresso, no magistério, de alunos dos cursos de licenciatura da Instituição. “Vai depender da proatividade do aluno, de se inserir nos cadastros não só da DER Tupã, e isso é uma porta aberta para que os nossos alunos conquistem suas vagas no mercado de trabalho como professores. E, pelo que percebemos, há uma necessidade de professores na Rede de Ensino do Estado e essa é uma oportunidade de emprego, de trabalho, mesmo para aqueles que ainda não estão formados e que estão no último ano do curso de licenciatura, exceto de Pedagogia e Educação Física, que precisam estar formados”, salientou o Prof. Dr. Vagner Oliveira.

“Acreditamos que o projeto pode contribuir de forma sistemática com a ampliação da qualidade do ensino-aprendizagem nas escolas estaduais, bem como a democratização das oportunidades de conhecimento e acesso ao trabalho como docente, mesmo cursando o último ano dos cursos de Licenciatura e Bacharelado nas Instituições de Ensino Superior”, concluíram as representantes da DER Tupã.

UniFAI & Escolas

O programa “UniFAI & Escolas – Motivando e Educando”, formulado em conjunto pelas pró-reitorias de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e de Ensino, juntamente com as divisões Administrativa, de Comunicação e Financeira da UniFAI e que conta com o apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal de Adamantina, tem firmado parceria com as diversas diretorias de ensino regionais do estado de São Paulo.

A ideia é, a partir de parcerias, desenvolver uma série de ações lúdicas, jogos eletrônicos, gamificação, quiz e plataforma Arduino, entre outras, que visem motivar estudantes da educação básica (pública e privada) a prosseguirem com os estudos e, inclusive, ingressarem no Ensino Superior.

Trata-se de um programa institucional de cunho educacional que busca trazer uma nova estratégia de abordagem do estudante, motivando-o com ações psicopedagógicas com vistas à continuidade dos estudos, bem como apoiar as atividades culturais e de esporte educacional realizadas nas escolas, além de dar suporte intelectual em temas ligados aos principais eixos didáticos do ensino médio (códigos de linguagem, ciências humanas e ciências da natureza).

O programa “UniFAI & Escolas” envolve uma parceria educacional de benefício mútuo e integrado, entre a UniFAI e as unidades escolares via diretorias de ensino, com plataforma de acesso e divulgação das ações das escolas do Ensino Médio.

O programa já firmou parceria com as DERs de Adamantina, Andradina, Araçatuba, Assis, Birigui, Jales, Marília, Mirante do Paranapanema, Ourinhos, Penápolis, Presidente Prudente, Santo Anastácio e Tupã e, futuramente, pretende alcançar unidades escolares de estados vizinhos, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná.