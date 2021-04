SP: número de óbitos por Covid-19 cresce quase 4 vezes entre jovens do estado

O número de óbitos pela Covid-19 entre jovens de 20 e 29 anos aumentou 288% de fevereiro para março deste ano, no estado de São Paulo . Os dados do sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe do Ministério da Saúde (SIVEP-Gripe) mostram que houve um crescimento de quase quatro vezes no número de mortes entre um mês e outro. As informações foram coletadas pelo portal G1 .

Segundo os dados, os óbitos dessa faixa etária somaram 52 mortes pela doença em fevereiro, e 202 em março, ultrapassando a soma dos últimos cinco meses – de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, as mortes chegaram a 186, segundo o Ministério da Saúde. Ainda, as internações dessa faixa etária também aumentaram, em 173%, entre janeiro e fevereiro deste ano. No primeiro mês, o estado teve 693 internações desse grupo etário. Já em março, o número saltou para 1.639.

De acordo com os especialistas, as aglomerações são o principal fator responsável pelos números alarmantes. “O que está acontecendo é que se passou uma mensagem que foi errada. A de que o problema do jovem seria somente de ele estar contaminando e contaminaria o avô, a avó, como se ele fosse simplesmente um transmissor da doença. Isso nunca foi verdade. Com essa propaganda equivocada, isso levou os jovens a acharem que se eles não tivessem contato com nenhum idoso, estariam todos protegidos. O que não é fato. E os números estão dizendo”, disse o epidemiologista e professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Lotufo, em entrevista ao G1 .

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a quantidade de denúncias relacionadas às regras de distanciamento social da quarentena explodiu em março, passando de 4.332 em fevereiro para 55.416 em março.