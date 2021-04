Prefeito Márcio Cardim tem reunião para implantação do Poupatempo em Adamantina

Chefe do executivo recebeu representante da Prodesp/Poupatempo

O prefeito Márcio Cardim recebeu na manhã desta sexta-feira (16) o representante da Prodesp/Poupatempo Rodrigo Massaru Dano. Na pauta, as tratativas para a implantação do Poupatempo em Adamantina.

Com a implantação será possível ofertar diversos serviços públicos, evitando o deslocamento para outras cidades.



Durante a reunião, ficou agendada a visita do prefeito Márcio Cardim, com o Diretor da Prodesp Murilo Macedo e com o Presidente do Detran/SP Ernesto Mascelani Neto, que ocorrerá no início do mês de maio. O vereador Aguinaldo Galvão também participou da reunião.

Na foto, o prefeito Márcio Cardim e vereador Aguinaldo Galvão durante em reunião com o representante da Prodesp/Poupatempo Rodrigo Massaru Dano.