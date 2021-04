ARTIGO: Mentes Bovinas, Província e sabe lá mais o quê…

“O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta.” (Maquiavel)

Sérgio Barbosa (*)

Nestes últimos dias, talvez, semanas, quem sabe anos e anos em terras provincianas as denominadas MENTES BOVINAS sempre marcaram presença deste ou do outro lado, se bem que era quase sempre o mesmo lado de sempre…

Tais desencontros mediados pelos encontros do PODER PELO PODER EM BUSCA DO PODER, ainda, se faz presentes neste novo tempo novo que se chama hoje em ritmo de PANDEMIA e ISOLAMENTO SOCIAL, entretanto, com outras propostas para isto ou aquilo…

Mesmo assim, apesar de continuar DANDO MURRO EM PONTA DE FACA com tais colocações sobre as MENTES BOVINAS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, pode-se registrar que tem aquela máxima do dito popular, ou seja, ÁGUA MOLE EM PEDRA DURA TANTO BATE ATÉ QUE FURA…

Ainda, parece que nestes lados tudo fica mais complicado quando a MANADA resolve sair em busca de mais espaço em todas as áreas do MERCADO sem meias palavras e colocam a BOCA NO BERRANTE para suas neuroses de sempre sobre tudo e todos…

As DESINFORMAÇÕES patrocinadas pelos famigerados FAKE NEWS estão nos quatro ou mais cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em tempo de BOZZONARO com seus COISOS com COISAS, bem como, de BO.DO.QUIO com sua turma de aloprados/as…

Além de menos em meio ao tudo de menos com menos, talvez, possa aparecer neste cenário um tanto quanto TENEBROSO por causa dos mesmos de sempre, ou seja, das MENTES BOVINAS, aquele algo mais que pode alterar o rumo deste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Posso destacar que EU AVISEI… O COISO… ELLE NÃO… mesmo assim, o DITO CUJO acabou ganhando por meio das idas e vindas dos FAKE NEWS nas REDES SOCIAIS em nome da proposta ACIMA DE TUDO e deu no que deu…

Também, não se pode deixar de lado que a PROVÍNCIA continua patinando na mesmice de sempre, tendo em vista que o tal GRUPO continua manipulando todas as ORGANIZAÇÕES afins aos interesses do PODER PELO PODER COM O PODER…

Se bem que DE NOITE TODOS OS GATOS (sic) SÃO PARDOS, haja vista os interesses que estão em jogo em nome de uma mesma BANDEIRA, ou seja, aquela que continua tremulando em cima de algum prédio ou na frente deste ou daquele local provinciano…

Nada melhor do que BRINCAR COM AS PALAVRAS para que o eterno VIGILANTE PROVINCIANO não possa saber do que se trata e assim por diante, talvez, nestes ocasos o DIPLOMADO possa fazer a diferença frente aos PRECARETAS…

Finalizando o que não se pode finalizar com palavras, entretanto, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, se possível com uma NOITE COM INSÔNIA para uma aproximação com a REFLEXÃO CRÍTICA quanto ao PODER nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

E-MAIL; [email protected]