Adamantina entra na fase de transição anunciada pelo Governo do Estado de São Paulo

No início da tarde de hoje (16), o Governo do Estado de São Paulo anunciou novas medidas. Agora, todo o estado entra na fase de transição, que tem duração de duas semanas. O retorno de algumas atividades começa a valer a partir de domingo (18).

Atividades comerciais podem ser retomadas com o horário de funcionamento definido pelo Governo de São Paulo entre 11h e 19h. As atividades religiosas também podem acontecer com restrição de 25% da capacidade de ocupação e seguindo todos os protocolos sanitários.

Para a próxima semana, a partir do dia 24 de abril, está previsto a retomada também de restaurantes e similares, salão de beleza e barbearia e atividades culturais com horário de funcionamento das 11 às 19h.

As academias poderão funcionar com o expediente dividido. Para todas as atividades fica restrito a 25% da capacidade total e seguindo todos os protocolos sanitários.

Mesmo com a flexibilização fica mantido o Toque de Recolher das 20h às 5h bem como o tele trabalho para atividades administrativas não essenciais. A fase de transição é única para todo o estado de São Paulo.