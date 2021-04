Santa Casa de Adamantina passará a contar com ressonância magnética, afirma Cardim

O prefeito Márcio Cardim (DEM) anunciou em entrevista concedida ao Grupo Joia de Comunicação que a Santa Casa de Adamantina terá ressonância magnética.

“Para abrigar o futuro aparelho será construída uma sala específica lá no hospital. Também está prevista a construção de um auditório e sala para recepcionar alunos dos cursos da área da Saúde da UNIFAI”, disse o chefe do executivo no rádio.

Hoje os pacientes são encaminhados para fazerem o exame de ressonância em Marília.

“Com a implantação do aparelho, além dos adamantinenses não precisarem mais viajar, a Santa Casa passará a receber as pacientes das cidades da região para realizarem exames, trazendo receita para a Santa Casa e para o Município”, completou Cardim.