Curso de Publicidade e Propaganda da UNIFAI promove diálogo entre Jornalismo e Conteúdo para Redes Sociais!

“É impossível estabelecer um diálogo racional com alguém a respeito de crenças e conceitos que não foram adquiridos por meio da razão.” (Carlos Ruiz Zafón)

Sérgio Barbosa (*)

Neste NOVO TEMPO NOVO que se chama hoje em tempo de PANDEMIA no cenário GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, deve-se registrar que o surgimento dos NOVOS PARADIGMAS mediados pelos denominados PROCESSOS MIDIÁTICOS, estão em todas as áreas do MERCADO…

Portanto, tal contexto proporciona diversas escolhas para todos/as os/as PROFISSIONAIS que estão atuando ou buscando novas oportunidades afins aos interesses e objetivos das ORGANIZAÇÕES, ainda, considerando que a profissionalização do MERCADO é decorrente da QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA e experiência profissional em tempo de pós-globalização midiática…

Desta forma, ainda, de um jeito ou de outro, a COMUNICAÇÃO torna-se um processo fundamental para o desenvolvimento das propostas patrocinadas pelas técnicas da PUBLICIDADE & PROPAGANDA em conexão com as teorias do JORNALISMO para SER e não apenas ESTAR no MERCADO…

Ocorreu nesta terça-feira, 13, por meio da Disciplina de INTRODUÇÃO AO JORNALISMO com a turma do I Termo do Curso de P&P da UNIFAI, o diálogo com a proposta, a saber: DIÁLOGO ENTRE JORNALISMO E A GERAÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS e tendo como convidado o Publicitário diplomado IGOR PEDRINI, graduado em Publicidade e Propaganda pela FAI/UNIFAI (2.002), Mestre em Ciências da Informação pela UNESP/Marília e Doutor em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia-MG…

JORNALISMO X PUBLICIDADE

De acordo com Pedrini, existem muitas aproximações entre as atividades desenvolvidas pelo JORNALISMO e pela PUBLICIDADE & PORPGANDA, porém, cada qual com suas diferenças quanto as TÉCNICAS e TEORIAS, entretanto, o importante está na conexão em busca do mesmo objetivo por meio da REFLEXÃO CRÍTICA frente às exigências do MERCADO…

Não se pode esquecer que existem opções diferenciadas para a aplicação desta ou daquela proposta mediada pela COMUNICAÇÃO em nível AMPLO, GERAL e IRRESTRITO, todavia, a utilização da AIDA-ATENÇÃO + INTERESSE + DESEJO + AÇÃO faz-se necessário para que os resultados estejam de acordo com a intermediação com o PÚBLICO ALVO…

A experiência profissional de mais de 20 anos de atuação no MERCADO, também, nas atividades desenvolvidas pela AGÊNCIA ELOS nas áreas da SAÚDE e EMPRESARIAL, proporcionam para IGOR e Equipe, novas descobertas para a expansão da parceria efetiva entre JORNALISMO e PUBLICIDADE & PROPAGANDA…

(*) jornalista diplomado (1.983), cursou P&P e teologia, mestre em ciências da religião (2.007), assessor-executivo da ASSPEM-assessoria pública e empresarial, autor do e-book: ADAMANTINA: Novas Perspectivas de Organizações Empresariais (ACEA, 2021), docente dos cursos de publicidade & propaganda e administração da unifai.