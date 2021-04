Adamantina registra abertura de 529 empresas em um ano

Apesar da pandemia da COVID-19 e da necessidade de setores como comércio, serviços e indústrias precisarem se adequar às determinações no Plano SP, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo, Adamantina registra um saldo positivo na abertura de empresas.

No período compreendido entre 1º de março de 2020 a 23 de março de 2021, foram abertas 529 novas empresas. No mesmo período, 238 encerraram suas atividades, o que resulta em um saldo positivo de 291 empresas criadas no município.

Auxílio ao setor

Atento ao momento de dificuldades econômicas em que especialmente o setor se encontra, ontem (12) durante a realização da live 100 dias de governo, que apresentou as ações executadas e projetos elaborados nos primeiros 100 dias de 2021, o prefeito Márcio Cardim anunciou que o município está elaborando um projeto, semelhante ao da Lei Aldir Blanc no aporte de recursos financeiros.

“O poder público está preocupado com este momento. O município apresentará um plano ainda essa semana com novas medidas de auxílio a essas empresas”, assegura.

A Secretaria de Finanças, Assuntos Jurídicos e a Procuradoria Geral do Município estão elaborando as regras e critérios para as medidas de aporte financeiro.

Suspensão de multas e juros

Além das novas medidas de apoio ao comércio local, a Prefeitura de Adamantina suspendeu por meio do decreto 6337 de 05 de abril de 2021, a incidência de multas e juros sobre o IPTU/2021, ISS Fixo/, Taxa de Licença para Fiscalização de Funcionamento/2021 e ISS Variável/2021 prestador até 30 de dezembro.

Empresas Registradas

O município de Adamantina possui 3.624 empresas que atuam atualmente na área de comércio, indústria e prestação de serviços registradas na Prefeitura.