Adamantina foi escolhida para apresentar ações voltadas ao meio ambiente em evento do Programa Município VerdeAzul

Adamantina foi o município de médio porte escolhido para participar da primeira edição de 2021 do Participe!, evento organizado em parceria com o Programa Município Verde Azul (PMVA) que acontece hoje (14) a partir das 14h no link https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoambiental/videos/gestores-municipais-e-agenda-ambiental-nos-municipios-possibilidades-e-desafios-serie-pmva-2021/

O objetivo da ação é trazer os gestores municipais para falar da agenda ambiental nos municípios por meio da apresentação das possibilidades e desafios de mudanças no meio ambiente.

O prefeito Márcio Cardim representará Adamantina fazendo a apresentação das ações que a cidade, por meio da equipe VerdeAzul municipal, vem executando.

Além de Adamantina, participará ainda o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, e o prefeito de São Pedro Turvo, Marco Aurélio O. Pinheiro.

Os gestores foram escolhidos para mostrar a partir de óticas de diferentes tamanhos e realidades de cidades como o PMVA trouxe contribuições para a gestão e o que foi possível aprender com o programa.

Ano após ano, Adamantina vem obtendo melhores classificações no ranking que pontua as ações que cada cidade desenvolve baseado nas diretrizes apontadas pelo Programa Município VerdeAzul.

AÇÕES AMBIENTAIS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO

Adamantina realiza a coleta de óleo de cozinha. Hoje, o município é um dos que mais coleta o óleo entre os municípios da Nova Alta Paulista. Na agricultura, o município desenvolve ações como a patrulha agrícola que disponibiliza equipamentos para que os agricultura possam trabalhar.

Além disso, está em execução o “Programa de Eficiência Energética” (Parceria entre Energisa Sul-Sudeste, Prefeitura Municipal e UNIFAI) e o “Programa Euroclima+” (Parceria entre Prefeitura Municipal,UNIFAI e Comunidade Fronteiriça Trinacional Rio Lempa) que funcionam paralelamente, tem como objetivo aproveitar os resíduos de poda de árvores e os resíduos orgânicos das cozinhas das entidades e escolas municipais para serem transformados em composto orgânico para posterior doação aos produtores rurais do município de Adamantina, visando promover o desenvolvimento sustentável e resiliente às mudanças climáticas.

Ao todo, 80 agricultores familiares estão sendo beneficiados com o projeto por meio do recebimento de composto orgânico.

Nos primeiros 100 dias de 2021, foram coletadas e reutilizadas mais de 400 kg de resíduos orgânicos e mais de 700 kg de podas de árvores realizadas no município. Novas leiras de compostagem também foram montadas e elas vão beneficiar aproximadamente 15 produtores nos próximos dias;

Mais de 100 toneladas de composto orgânico que já estavam prontos foram destinados aos agricultores e mais de 10 toneladas de galhos triturados para 20 produtores da agricultura familiar também foram entregues.

ADAMANTINA É MUNICÍPIO VERDEAZUL

Desde 2017, Adamantina vem conquistando o selo município Verde Azul. No ciclo 2020, o município obteve nota de 89,42 o que fez com que a cidade ficasse entre os 40 mais bem ranqueados pelo programa entre os 645 municípios que existem no estado.