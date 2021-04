Vereador sugere criação de Comitê Médico para introdução no município do tratamento precoce contra a Covid-19

O vereador Cid Santos (DEM) usou as redes sociais para se posicionar favorável ao tratamento precoce contra a Covid-19 em Adamantina nos moldes baseados nos métodos utilizados em Chapecó-SC, Porto Feliz-SP e Cascavel-PR.

No vídeo postado, inicialmente em seu perfil no Facebook, ele também sugere a criação de um Comitê Médico Municipal para a introdução na Rede Básica de Saúde do (s) modelo de tratamento considerado mais eficiente do que o hoje empregado pela Secretaria de Saúde de Adamantina.

“Tendo como base os resultados extremamente alcançados naqueles municípios, quero sugestionar a inserção do tratamento precoce na nossa cidade. Por quais motivos? Primeiro, por causa do número assustador de pessoas que vêm tendo suas vidas ceifadas, o aumento preocupante de óbitos de infectados com o coronavírus. Segundo, seria o momento de as autoridades adamantinenses criarem um Comitê de Médicos para se estabelecer esse tratamento”, embasou o vereador.

Cid explicou à reportagem do Adamantina Net que já manteve contato com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, que informaram já haver um tratamento precoce sendo usado no município. “Mas sugiro que o protocolo ideal, que é diferente desse que vem sendo utilizado”. E também apontou a experiência feita em Cascavel: “Um grupo de 13 médicos montou o Centro de Atendimento à Covid-19 e, com o apoio financeiro de 160 empresários, comprou os medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes que procuram o atendimento”. Seguindo o mesmo protocolo de Chapecó.

O vereador deve fortalecer o pedido com a apresentação de propositura na próxima sessão ordinária da Câmara de Adamantina, direcionada ao Poder Executivo.