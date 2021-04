Vacinação de idosos com 67 anos começa amanhã(14) em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que terá início amanhã (14), a imunização contra a COVID-19 dos idosos que tem 67 anos.

O município recebeu 360 doses o que equivale a 100% do quantitativo deste público-alvo A vacina aplicada será a de Oxford/Astrazeneca.

Com isso, a pasta pede que as pessoas que forem receber vacina procurem o Centro Integrado de Saúde (CIS) das 8h às 16h.

2ª Dose

A aplicação da segunda dose para os idosos que tem 72,73,74,75 e 76 anos segue acontecendo no município. Os idosos devem procurar o CIS na data que está marcada na carteirinha de vacinação que foi entregue no dia que a primeira dose foi aplicada.

A secretaria de saúde lembra que todos aqueles que forem tomar a vacina bem como os seus acompanhantes devem fazer uso de máscara de proteção social.

Vacina Contra a Fome

A Prefeitura de Adamantina aderiu à campanha Vacina contra a Fome do Governo do Estado de São Paulo. Quem for contemplado com a vacina pode fazer a doação de alimento não perecível no CIS de forma voluntária.

A distribuição dos mantimentos será feita pela própria Prefeitura. O Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Adamantina montará os kits e destinará às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.