Prefeitura de Adamantina e Sebrae desenvolvem iniciativa destinada aos artesãos que atuam do município

Com o objetivo de auxiliar e oferecer ferramentas de divulgação e de comercialização aos artesãos que atuam em Adamantina, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Sebrae está realizando palestras com diferentes temas.

No dia 26 de abril, a apresentação abordará o tema “Faça o marketing do seu negócio”; No dia 27 de abril, tratará sobre “Empreendedorismo”; No dia 28 de abril, os participantes terão acesso ao conteúdo “Sua ideia de negócio – Canva”.

Já no dia 29 de abril, o foco estará na administração das finanças da empresa e no dia 30 sobre a formalização da atividade e a última temática abordada no dia 03 de maio será “Como vender e divulgar sua empresa na internet”.

A participação em todas as palestras é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522-4299 ou (18) 998159080 e as inscrições devem ser feitas no link empreendarapido.sebraesp.com.br/kit/turma/17666