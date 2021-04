Pai, mãe e filho morrem em menos de 24 horas por Covid

Em Santa Cruz do Rio Pardo (distante 120 quilômetros de Marília) pai e mãe, ambos de 70 anos, e um dos filhos, de 39, morreram em um intervalo de 24 horas em decorrência de complicações da Covid-19. Familiares e amigos lamentaram as perdas nas redes sociais.

“Amigos, venho aqui informar a morte do meu pai, Luiz Alberto, menos de 24 horas após o falecimento do meu irmão e da minha mãe. Em um dia, eu perdi minha família e toda a referência de retidão, de honestidade, de humanidade, de justiça, de integridade, que forjaram meu caráter. Estou desolado, destruído”, disse irmão e filho das vítimas em desabafo feito neste domingo (11).

Sérgio Luis Wiltemburg Santos, de 39 anos, morreu no sábado (10), deixa esposa e um filho pequeno. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia desde o dia 21 de março de 2021.

Segundo a Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, Sérgio era proprietário de uma corretora de seguros. A esposa e o filho dele também contraíram o coronavírus, mas não precisaram ser hospitalizados e se recuperaram em casa.

A mãe dele Nilza Wiltemburg Pontes Santos, de 70 anos, também faleceu no sábado (10). Ela estava internada na Santa Casa de Misericórdia desde o dia 18 de março.

O pai de Sérgio, Luiz Alberto Santos, de 70 anos, morreu neste domingo (11). Ele também estava internado na Santa Casa local desde o dia 18 de março, sendo transferido para Ourinhos no dia 8 de abril.

De acordo com a administração municipal, Luiz Alberto trabalhou vários anos como bancário e depois montou uma loja de games na cidade. A família Wiltemburg Santos era bastante conhecida no setor de comércio de Santa Cruz do Rio Pardo.

Sérgio foi sepultado no sábado, já Luiz e Nilza neste domingo. Não houve velório.