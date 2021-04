Imposto de Renda do Bem: sua doação pode ajudar as crianças do IAMA

Basta informar seu contador ou escritório de contabilidade sobre seu interesse em fazer a doação, que é segura e não gera nenhum gasto a mais contribuinte

Os recursos da Campanha Imposto de Renda do Bem podem beneficiar também o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), instalado no Jardim Brasil.

Ao declarar seu Imposto de Renda, o contribuinte tem a opção de destinar parte do seu IR para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (FMDCA) e para o Fundo Municipal do Idoso (FMI), que posteriormente repassam os recursos em prol das entidades e unidades cadastradas na campanha, ou seja, ao invés de pagar imposto ao governo, o contribuinte tem a opção de fazer com que os recursos fiquem em Adamantina.

Para doar é muito simples. Basta informar seu contador ou escritório de contabilidade sobre seu interesse em fazer a doação, que é segura e não gera nenhum gasto a mais contribuinte.

Com os recursos da Campanha Imposto de Renda do Bem, o IAMA já investiu no setor de recursos humanos e também na compra de alimentos que são servidos para as crianças atendidas pela instituição.

PRAZO PARA DECLARAÇÃO

O prazo para declaração Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2021) segue até o próximo dia 30 de abril, conforme calendário da Receita Federal.