Servidores da limpeza pública fazem abaixo-assinado para receber vacina contra Covid-19

Entendo que estão diariamente expostos ao risco de contaminação pela Covid-19, os trabalhadores do Setor Municipal de Limpeza Pública elaboraram um abaixo-assinado com cerca de 50 nomes para exigirem que também recebam a dose de imunização contra a doença. O documento foi protocolado no dia 31 de março de 2021 pelo Sindiserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina) na Prefeitura de Adamantina, com pedido de envio ao Comitê de Contingenciamento do Coronavírus local.

O abaixo-assinado traz quatro tópicos destacados pelos trabalhadores da que justificariam a necessidade da urgente vacinação. “Nosso trabalho é essencial, e, mesmo não sendo reconhecido por nossas autoridades, é ligado a área da saúde pública; Apesar das nossas funções não constarem como prioritárias no Plano Nacional de Imunizações do Governo Federal, estamos em contato direto com o lixo de pessoas infectadas, assim corremos imensurável risco de sermos contaminados pelo coronavírus, e com isso de contaminarmos nossos entes queridos, entre eles, muitos com comorbidades”, embasam.

Os assinantes também ressaltam o Projeto de Lei 370/2021, da deputada Mara Rocha-AC, que está em análise na Câmara dos Deputados para corrigir a injustiça imposta pelo Plano de Vacinação do Governo Federal.

“Em caso de indeferimento ao nosso justo pedido, solicitamos a resposta da negativa por escrito, acompanhada da fundamentação legal, bem como de parecer técnico dos profissionais da saúde que integram o presente Comitê”, completam os trabalhadores.

O Sindserv aguarda o posicionamento da Prefeitura ao documento.