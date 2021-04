Ao voltar para casa à noite, jovem é agarrada pelo pescoço e estuprada em plena via pública em Lucélia

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, a vítima contou que retornava de uma viagem à cidade de Tupã (SP) e que havia desembarcado no Terminal Rodoviário de Lucélia por volta das 23h.

No trajeto até sua residência, ao passar pela Avenida Brasil, a vítima foi abordada por um homem desconhecido, que a agarrou pelo pescoço, atravessou a via e, aproveitando-se da escuridão provocada por copas de árvores, a obrigou a manter relações sexuais com ele, segundo o Boletim de Ocorrência.

Pouco depois, ainda segundo o registro feito na Delegacia da Polícia Civil, o estuprador soltou a vítima, que saiu em disparada do local.



A jovem não conseguiu observar outras características do estuprador, como as roupas que ele vestia, a cor da pele ou o tipo do cabelo, exceto de que se tratava de um homem com compleição física forte e aproximadamente 1,80 metro de altura.

Já em sua casa, a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar.

Na companhia da jovem, os militares fizeram buscas pela cidade, mas não chegaram a encontrar nem a identificar o estuprador.

A vítima apresentava sinais de hematomas nos braços e será submetida à perícia médica no Instituto Médico Legal (IML), em Adamantina (SP).