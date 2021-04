2ª dose da vacina contra COVID-19 será aplicada amanhã (10) nos idosos que tem 72,73,74, 75 e 76 anos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que no sábado(10), acontecerá mais uma etapa de vacinação contra a COVID-19. Desta vez, será aplicada a 2ª dose da vacina nos idosos que tem 72,73,74,75 e 76 anos.

A ação acontecerá no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 8h às 16h em sistema drive-thru. O município recebeu 1270 doses, o que corresponde a 100% do público-alvo.

Durante a vacinação no sábado, o trecho da rua Josefina Dall’Antonia Tiveron estará interditado para o trânsito local, servindo apenas para acesso dos veículos que participarão da vacinação no sistema drive-thru.

A entrada dos veículos será pela rua Arno Kieffer com a rua José Vicente (esquina da creche) e a saída pela rua Dona Josefina Dall’Antonia Tiveron com a rua General Isidoro. Nos demais dias as ruas não estarão interditadas.

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a Campanha Vacina contra a Fome podem entregar no CIS um quilo de alimento não perecível.