PAT de Adamantina está com vagas de emprego abertas

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), informa que está com vagas de emprego abertas para:

1 vaga para motorista canavieiro. O interessado deve possuir habilitação na categoria E mais experiência desejável na função.

20 vagas para motoristas de transporte. Os interessados devem ter habilitação na categoria D ou superior e curso de transporte coletivo.

Há ainda uma vaga para eletricista e uma oportunidade para mecânico de autos. Para as duas vagas, é solicitado experiência na função.

Em decorrência da pandemia do coronavírus e da fase emergencial determinada pelo Plano SP, os currículos deverão ser encaminhados para o e-mail [email protected] com o nome da vaga no assunto.