Capotamento deixa motorista ferido e carro destruído

Um veículo Ônix capotou na Rodovia Miguel Gantus (SP-383), na madrugada desse domingo, dia 4. O motorista do carro, que teve danos de grande monta, sofreu ferimentos leves e foi conduzido para atendimento médico no Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã pelo Corpo de Bombeiros, equipe sob comando sargento Crispim.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, por volta dos 10 minutos da madrugada de domingo (4) a vítima conduzia o veículo no sentido Queiroz a Herculândia. No quilômetro 24 mais 200 metros, por motivos a serem esclarecidos, o carro capotou. A ambulância de Queiroz realizou apoio no atendimento a vítima.