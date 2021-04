Homem é detido após agredir, com cabo de vassoura, namorada grávida e cunhada

A equipe foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atendimento de ocorrência de desinteligência em via pública. No local, os militares viram duas mulheres no chão, vítimas de agressões, e pelas proximidades o suspeito, de 34 anos, na posse de um cabo de vassoura.

Com a aproximação dos militares, o homem dispensou o objeto. Ele foi abordado e confessou as agressões contra sua namorada e a irmã dela.

Em conversa com os policiais, a namorada do indivíduo, que esta grávida de seis meses, disse que ele foi até sua residência por volta de 0h e ambos acabaram discutindo. Posteriormente, a vítima foi com sua irmã até a residência do autor para conversar com a mãe dele, mas no caminho foram abordadas por ele.