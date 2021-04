ARTIGO: PROVÍNCIA, BO.DO.QUIO, DIA DA MENTIRA E DIA DO GOLPE E PÁSCOA…

“O momento é de renascimento. O momento é de mudança. Então que nesta Páscoa, mais do que religiões, busquemos incessantemente por verdadeiras auto-reedições.” (Danielle Antonacci)

Sérgio Barbosa (*)

Escrevo este texto no dia do BO.DO.QUIO PROVINCIANO, isso mesmo, aquele que promete com promessas que nunca são cumpridas, porém, como sempre, cada qual com seus desencontros em tempo de PANDEMIA nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

BO=BOZZO + DO=DORIA + NOQUIO=PINÓQUIO que somando essas COISAS com COISOS, fica BO.DO.QUIO…

Assim, afirmou o profeta do outro tempo do tempo, CAMINHA A HUMANIDADE de um jeito ou de outro, todavia, não se podem deixar de lado as idas e vindas dos/as ALOPRADOS/AS que circulam nas áreas afins aos interesses da comunidade provinciana…

Dos lados das PAREDES ALVAS tudo na mesmice de sempre com as escolhas disto ou daquilo, haja vista que as estratégias continuam aquelas do outro tempo que nunca foram lá essas coisas (sic)…

Além do mais com muito menos, as correntes estão sempre presas aos mesmos DONOS DO PODER, ou seja, MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Hoje, 1 de abril, data mais do que especial para BO.DO.QUIO e sua turma de aloprados/as provincianos, ainda, não se pode esquecer que ontem, 31 de março, deve ser registrada como o DIA que permaneceu mais de DUAS DÉCADAS com a mesma proposta patrocinada pelo REGIME MILITAR neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Não tem como deixa de lado essas duas DATAS que estão tão próximas para muitas mediações sobre tudo e todos/as aqueles/as que estão DOMINANDO os poderes institucionalizados nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA e ponto quase final…

Ah! Não se pode esquecer-se dos fatos que ocorreram faz alguns dias com diversas MANIFESTAÇÕES contra isto ou aquilo neste cenário provinciano, assim, pode-se registrar que as MENTES BOVINAS continuam vagando de um lado para outro seguindo o toque do BERRANTE…

Pelo jeito, tudo indica que muita ÁGUA, ainda, vai passar debaixo desta PONTE um tanto quanto suspeita e capenga pelas PROMESSAS não cumpridas de BO.DO.QUIO…

Mas, tem aquele dito popular da tal GALINHA que de grão em grão enche o papo, portanto, registre-se neste texto a frase de sempre deste articulista, ou seja, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

Outra frase que pode fazer a diferença: NAUM SEI NAUM… que tal esta: TÁ TUDO DOMINADO… pode ser: CADA LOUCO/A COM SUA MANIA…

Também, FERIADO DE PÁSCOA para os CRISTÃOS em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de RENOVAÇÃO com a PANDEMIA, porém, com muitos PONTOS DE INTERROGAÇÃO sobre o FUTURO que depende do PRESENTE que esconde o PASSADO…

QUEM SOBREVIVER VAI TOMAR A VACINA…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

E-MAIL: [email protected]