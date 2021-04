Nova diretoria da ACE Adamantina é eleita e tem o empresário Ricardo Haddad como presidente

Nesta quarta-feira (31) a ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Adamantina realizou a eleição da nova diretoria, que exercerá o mandato de dois anos – 1º de abril de 2021 a 31 de março de 2023.

Para comandar a entidade foi escolhido o dinâmico empresário Ricardo Haddad. “Meu objetivo é dar continuidade ao bom trabalho que vinha sendo feito pelo Luís Henrique (Sggob Mortari) e também buscar implementar cada vez mais novos projetos que beneficiem de forma direta os nossos associados”, declarou ao Adamantina Net.

Além do presidente, foram eleitos também os seguintes membros da Diretoria Executiva para o próximo biênio: 1º vice-presidente Marcos Rogerio da D. Costa, 2º vice-presidente Marcos Godoi, 1º tesoureiro Luis Henrique Sgobbi Mortari, 2 º tesoureiro Gustavo Henrique T. Montagnoli, 1ª secretária Maria Renata Belem Geraldo, 2º secretário Gustavo Mantovani, e diretores Sergio Merloti, Adonis Abrahão Junior, Tatiane Moreira, Guino Bonassa e Roger Kannen Boarim; Conselho Deliberativo – Leonardo Munhoz, Jorge Luiz Munhos, Lucilene Aparecida Carli Paloni da Silva, José Maria Haddad, Renato Capobianco, Luiz de Jesus Sanches Trintinalia e José Aurélio Piereti; Conselho Fiscal – Irineu Pedro Rodrigues Dirami, José Rodolfo, Wilson Parrilla e Odair Montagnoli.

“Ao aceitar o convite para a presidência dessa importantíssima entidade, decidi colocar ao meu lado pessoas que agregassem e tivessem compromisso com o comércio. Então busquei compor um grupo formado por uma diretoria jovem com vontade de fazer e por conselheiros experientes que são ex-presidentes da ACE, assim, acredito que somaremos determinação e conhecimento para conduzir os trabalhos da melhor forma ao longo desses dois anos, sempre com tolerância e união”, completou Ricardo, que repete o feito do pai José Maria Haddad ao assumir o comando da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina.