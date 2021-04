Curso de Publicidade & Propaganda da UNIFAI promove DIÁLOGO entre DISCENTES e DIPLOMADOS pela Instituição…

“A filosofia por trás de muita propaganda é baseada na velha observação de que todo homem é na realidade dois homens, o homem que ele é e o homem que ele quer ser.” (WILLIAM A. FEATHER in Tags:aparência, filosofia, propaganda)

Sérgio Barbosa (*)

A denominada MÍDIA, quase sempre no meio desta ou daquela POLÊMICA em tempo de PANDEMIA, também, apresenta outras alternativas de acordo com as idas e vindas do MERCADO por meio da PUBLICIDADE, ainda, buscando na proposta da ARTE aquilo que o CONSUMO pode demonstrar pelo CORPO…

Assim, nesta noite de terça-feira, 30, ocorreu no I Termo do Curso de PUBLICIDADE & PROPAGANDA da UNIFAI um DIÁLOGO entre os DISCENTES e DIPLOMADOS em PP pela FAI/unifai…

Deve-se registrar que a proposta está de acordo com o PLANO DE ENSINO da disciplina de INTRODUÇÃO AO JORNALISMO do Curso, tendo em vista que os PROCESSOS COMUNICACIONAIS estão em todas as ações mediadas pelas áreas de atuação do JORNALISMO e da PUBLICIDADE E PROPAGANDA…

Tal proposta vem de encontro com a DINÂMICA que deve ser uma constante neste NOVO TEMPO NOVO para o ENSINO UNIVERSITÁRIO em meio aos desencontros com a PANDEMIA, portanto, torna-se necessário tais ações pedagógicas para uma aproximação entre a TEORIA oferecida pela ACADEMIA e a EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL que o MERCADO proporciona em todas as áreas afins aos interesses dos/as ALUNOS/AS…

Diplomados em P&P

Neste cenário um tanto quanto complicado para todos os lados, estiveram DIALOGANDO com a Turma do I Termo de PP da UNIFAI, os PUBLICITÁRIOS DIPLOMADOS pela instituição, a saber: ALESSANDRO DIAS; EDUARDO BERTIN; IGOR PEDRINI; RODRIGO SANCHES (FAI/Unibero) e TIAGO SICHIERI, portanto, tal DIÁLOGO esteve de acordo com o esperado para ambos os lados e tendo em vista a proposta mediada pela PUBLICIDADE, ARTE, CONSUMO e CORPO…

Também, deve-se registrar que tal ENCONTRO que ocorreu de acordo com as atividades desenvolvidas na DISCIPLINA do Curso, bem como, as TROCAS que ocorreram entre os CONVIDADOS antes do envolvimento dos discentes, considerando que os Publicitários IGOR, RODRIGO e TIAGO, são da Primeira Turma da instituição (1.999/2.002), todavia, RODRIGO cursou 3 anos na FAI e concluiu o curso na UNIBERO em Sampa…

Academia e Mercado

As temáticas apresentadas para o I Termo de PP foram coordenadas pelo professor responsável pela disciplina e sempre considerando os processos pedagógicos por meio da REFLEXÃO CRÍTICA entre a dualidade entre ACADEMIA e MERCADO em tempo de pós-globalização midiática…

ALESSANDRO/ALEMÃO e TIAGO/SIC apresentaram suas considerações quanto à formação acadêmica no Curso de PP, ainda, a importância da FACULDADE/CURSO e experiências no MERCADO em diversas áreas de atuação por meio da BUSCA pela qualificação e competitividade afins aos interesses profissionais…

Destacaram a importância para os alunos e alunas buscarem desde o início do Curso o envolvimento de acordo com a proposta pedagógica e utilizando o NÚCLEO MIDIÁTICO da instituição que disponibiliza diversos meios para serem utilizados como Laboratório, tais como: AGEPP-Agência Experimental de PP e RÁDIO CULTURA FM…

Ambos foram DOCENTES do curso em anos anteriores e residem em Adamantina com suas famílias, haja vista as opções que ALESSANDRO e TIAGO fizeram em continuar na cidade depois da formação acadêmica em PP…

BERTIN, PEDRINI e SANCHES, além da escolha pelo MERCADO depois da diplomação no Curso, também, optaram pela FORMAÇÃO ACADÊMICA em nível de MESTRADO, DOUTORADO e PÓS-DOC, a saber:

EDUARDO BERTIN, possui graduação em PP e Jornalismo, MESTRADO em COMUNICAÇÃO SOCIAL e está como aluno especial do DOUTORADO em CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO na ECA/USP; IGOR PEDRINI, graduação em PP com MESTRADO em CiÊNCIAS DA INFORMAÇÃO e DOUTORADO em EDUCAÇÃO; RODRIGO SANCHES, graduação em PP pela FAI/Unibero, MESTRADO em COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA, DOUTORADO em PSICOLOGIA SOCIAL e está cursando PÓS-DOUTORADO em COMUNICAÇÃO…

Todos os CONVIDADOS, independente da titulação acadêmica, possuem experiências de MERCADO em áreas relacionadas com a PUBLICIDADE, PROPAGANDA, MARKETING, JORNALISMO e RELAÇÕES PÚBLICAS…

AVE ALESSANDRO DIAS (Alemão; EDUARDO BERTIN; IGOR PEDRINI, RODRIGO SANCHES e TIAGO SICHIERI!

AVE CURSO DE PUBLICIDADE & PROPAGANDA DA UNIFAI!

AVE TURMA DO I TERMO DO CURSO DE PP!

(*) jornalista diplomado, autor do e-book/livro: ADAMANTINA: Novas perspectivas de Organizações Empresariais (2021), assessor executivo da ASSPEM e professor dos cursos de publicidade & propaganda e administração da unifai. desenvolveu atividades como pesquisador colaborador da CÁTEDRA UNESCO/METODISTA nos anos de 1.998 até 2.018.

