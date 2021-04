Caixa analisa documentação dos mutuários do Conjunto Habitacional N

Secretaria de Assistência Social aguarda o retorno da Caixa e se não houver pendências, espera o agendamento para a entrega do empreendimento

A Caixa Econômica Federal encaminhou à Prefeitura de Adamantina no dia 5 de março a análise da documentação de 49 mutuários do Conjunto Habitacional Mario Covas Jr.

Vinte e cinco famílias estão com a documentação em dia, 24 estavam com pendências na documentação e outras 4 documentações ainda não foram analisadas pelo banco.

Durante 15 dias foram feitos contatos com os beneficiários e agendados horários para que eles organizassem os documentos e assinassem as declarações necessárias para solucionar as pendências. No dia 29 de março os documentos foram enviados para a Caixa para serem analisados e devolvidos posteriormente.

