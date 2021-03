TM: “AS MULHERES MAIS LINDAS SE OLHAM NESTE ESPELHO.”

“Estar na moda não significa necessariamente que você deva vestir o que as modelos usam nas passarelas. Lembre-se: estar na moda é estar de bem consigo mesmo. A moda é você quem faz.”

Sérgio Barbosa/Assessoria-ACE.Adamantina.

Em todas as áreas do Mercado é preciso estar além do tempo deste tempo, tendo em vista as alterações dos cenários para uma aproximação mais efetiva para ambos os lados de um mesmo lado…

Também, faz-se necessário estar em sintonia com o próximo para que aconteça aquele “algo mais” em meio aos contratempos do cotidiano, ainda, considerando todas as possibilidades existentes para as pessoas e suas preocupações com isto ou aquilo…

Porém, ainda bem que existem MULHERES que atuam em diversas áreas do Mercado pra fazer a diferença de sempre e por meio de ações sociais visando o próximo, bem como, apresentando aquele detalhe que faz a simplicidade se transformar para se tornar um Ponto de Referência…

Pode-se registrar que tal reflexão se faz necessária, tendo em vista que trazer para as leitoras a proposta empreendedora da TATIANE MOREIRA-TM torna a missão mais do que interessante e desafiadora neste NOVO TEMPO NOVO…

Os detalhes sobre os produtos disponibilizados na LOJA estão distribuídos de acordo com a proposta da TM e Equipe de apoio, considerando que todas as peças, a saber: CALÇADOS, BOLSAS e demais acessórios, marcam presença por meio de um visual que está além da imaginação…

Aliás, o início foi aos 17 anos com a primeira loja e os desafios foram superados em nome da perseverança empresarial e as conquistas apareceram nesta estrada mais do que casual para a marca TM-Tatiane Moreira…

Também, a proposta da TM está focada em diversas ações mercadológicas e de acordo com as necessidades do Mercado da MODA que traz a MULHER do seu jeito de SER e ESTAR, ainda, priorizando muitos olhares com o mesmo objetivo para uma integração humanística em tempo de pós-globalização tecnológica…

TATIANE, casada com o FABIANO e pais da LETÍCIA e do JOÃO PEDRO, portanto, estar de bem com a família traz muitas possibilidades e desafios em todas as áreas de atuação da marca TM…

Existem no mercado adamantinense, muitas MULHERES que desenvolvem atividades diversas nas áreas da produção e serviços, todavia, pode-se registrar que a proposta comercial da TATIANE MOREIRA está além do presente, pois, tem como objetivo a expansão da marca TM com uma produção EXCLUSIVA e constante das peças comercializadas na LOJA e nas diversas Plataformas intermediadas pelas Redes Sociais…

O pioneirismo continua sendo a Marca Registrada da TM e de acordo com as necessidades das MULHERES do presente com visão no futuro, considerando que o cuidado com a MULHER está centrado na proposta de uma BELEZA ÚNICA…