Lions Clube está com três campanhas solidárias em andamento e pede a colaboração da população

A diretoria e membros do Lions Clube de Adamantina estão desenvolvendo três campanhas ao mesmo tempo, com a proposta de beneficiar famílias carentes, alunos da rede pública e uma entidade de saúde municipal.

O ‘Carrinho Solidário’ tem a parceria do clube de serviço dom o Fundo Social de Solidariedade do Município e visa receber doações de alimentos, produtos de higiene pessoal ou limpeza na entrada/saída de supermercados da cidade. Por isso há um ponto de coleta nas portas do rede Sete, do Godoy, do Mituo, do Real e do Suzano. Basta o cliente comprar e depositar sua oferta.

A campanha ‘Celular parado na gaveta? Doe!’, realizada em conjunto pela Diretoria de Ensino da Região de Adamantina e o Lions, incentiva a doação de aparelhos eletrônicos, como notebook, celular ou tablete que não são mais utilizados para serem revertidos a alunos de escola pública que usará o aparelho para estudar.

Existem três postos de entrega: Shopping do Celular, na Av. Dep. Salles Filho, nº 149; Central do Celular, na Av. Rio Branco, nº 438; iDrop Apple, na Av. Adhemar de Barros, nº 70.

A ‘Arrecadação de Toalhas de Banho’ busca ajudar a Santa Casa de Adamantina, devido à grande demanda que tem com a referida roupa de cama, diariamente.

A entrega pode ser feita na sede do Fundo Social de Solidariedade do Município – parceiro do clube na iniciativa –, localizada na Al. Armando de Sales oliveira, nº 51. Também é possível que voluntários busquem a doação, basta ligar no telefone 99707 0694.