Idosos com 68 anos recebem a 1º dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado, 3 de abril

Aqueles com idades entre 75 e 76 anos que já receberam a 1º dose da vacina contra a Covid-19, podem procurar o CIS para receber a 2ª dose

No próximo sábado, 3 de abril, segue a vacinação contra a Covid-19 em Adamantina. A Secretaria Municipal de Saúde informa que serão imunizados os idosos de 68 anos. Ao todo são 330 doses disponíveis para esta faixa etária, o que equivale a 100% desta população. Não será necessário a distribuição de senhas.

A vacinação será no sistema drive-thru das 8h as 13h no CIS (Centro Integrado de Saúde).

Durante a vacinação no sábado, o trecho da rua Josefina Dall’Antonia Tiveron estará interditado para o trânsito local, servindo apenas para acesso dos veículos que participarão da vacinação no sistema drive-thru.

A entrada dos veículos será pela rua Arno Kieffer com a rua José Vicente (esquina da creche) e a saída pela rua Dona Josefina Dall’Antonia Tiveron com a rua General Isidoro. Nos demais dias as ruas não estarão interditadas.

2ª DOSE

Já os idosos com idades entre 75 e 76 anos que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, podem procurar o CIS para receber a segunda dose. Ao todo foram disponibilizadas 450 doses. O que equivale a 100% da população idosa nesta faixa etária.

Todos os idosos que já tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 devem ficar atentos para as datas da 2ª dose. Elas estão indicadas na carteira de vacinação. Vale destacar que o intervalo entre as doses é de 21 a 28 dias. Para a vacinação não será necessário a distribuição de senhas.

A imunização ocorre de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. Nesta sexta-feira (2), feriado nacional, não haverá atendimento no CIS.