Dupla é presa após assaltar farmácia e provocar acidente durante fuga

Segundo a polícia, os homens fugiram em um carro e quando passavam pela Ponte Ayrton Senna, perderam o controle e bateram em outro veículo que trafegava no outro sentido.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, logo após o acidente, uma equipe se dirigiu ao local e deteve o motorista que estava desorientado e levava a quantia de R$ 1 mil em dinheiro e dois aparelhos celulares que eram da farmácia. Os policiais ainda encontraram com ele uma arma utilizada no roubo.

Já o outro homem fugiu a pé depois do acidente, mas foi encontrado em seguida por outra equipe da Batalhão de Operações Especiais (Baep). O suspeito confessou o crime e indicou onde havia deixado a segunda arma utilizada no roubo. Os dois homens foram presos e permaneceram à disposição da Justiça.