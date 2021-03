Anvisa autoriza uso emergencial da vacina produzida pela Janssen

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) aprovou na tarde desta quarta-feira (31) o uso emergencial da vacina da Janssen contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil.

Com o voto a favor do diretor Alex Machado Campos, três dos cinco diretores com direito a voto, aprovaram o uso da vacina no país.

Apesar de dizer que a entrega de novas vacinas ao Brasil seja “um sopro de esperança”, Alex Campos lamentou o grave momento da pandemia no país:

“Nos traz dor, sofrimento, desespero e luto. Não bastassem todos esses sentimentos, a gente agora vivencia um momento em que convivemos com sentimento de tortura, todo dia os informes tem sido de pessoas sem leitos, que façamos nossa parte individualmente também e oremos pelos mortos e pelas familias”

O imunizante feito pela Johnson & Johnson é aplicado em dose única e tem 66% de eficácia global contra a Covid-19 , e 72% contra doenças graves e moderadas.

“Peço a cada profissional da saúde responsável a realizar a imunização atenção. Cada dose representa esperança, suor e o trabalho de muitos profissionais para salvar vidas. Brasileiros, quando chegar sua vez, não hesite, vacine-se”, declarou Meiruze Souza Freitas, diretora da Anvisa, ao autorizar o uso emergencial, condicionado à assinatura de termo de compromisso.

O diretor Rômison Mota, que também votou a favor do uso emergencial, frisou que a farmacêutica não deixou de entregar nenhum documento, o que propiciou a rápida análise dos profissionais da Anvisa .

Este será o 3.º imunizante com uso, ao menos emergencial, liberado para uso no Brasil. Além da Janssen, é usado a CoronaVac e o imunizante da Oxford/AstraZeneca no Plano Nacional de imunização.

O Ministério da Saúde já assinou contrato com a Janssen, garantindo a compra de 38 milhões de doses de vacinas, que serão entregues apenas no último trimestre de 2021.

(Sob supervisão de Valeska Amorim)