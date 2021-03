VIA SABOR já aceita encomenda de ovos e colomba pascal

Apesar de toda a nova rotina imposta pela pandemia que estamos enfrentando, a Via Sabor mantém sua equipe de profissionais trabalhando firmes e respeitando todas as normas dos órgãos de saúde para que você e sua família não fiquem sem o pãozinho de cada dia e as delícias que já são tradição da panificadora preferida dos adamantinenses.

E como não poderia ser diferente, a Via Sabor já está aceitando as encomendas de seus clientes para a confecção de ovos de chocolate e a deliciosa colomba pascal.

A Via Sabor Panificadora é uma das mais conceituadas empresas do ramo e além da tradição, tem também o merecido destaque por oferecer qualidade aos seus clientes por quase uma década e meia.

Localizada na rua Rui Barbosa, 525 – ao lado do 1º Distrito Policial de Adamantina, a Via Sabor oferece um amplo leque de produtos com diversidade em doces, salgados, pães, bolos, frios, produtos de conveniência, bebidas e uma infinidade de outros itens de dar água na boca.

A empresa aceita encomendas e ainda realiza entregas para que você receba tudo no conforto do seu lar. Ligue e faça já a sua encomenda!

O telefone da Via Sabor é o (18) 3522-5883. Direção do competente empresário Osvaldo Luiz Mantovani – popular “Vadão” e família.