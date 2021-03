Vereador sugere que Prefeitura ofereça alimentação nas escolas para os alunos da rede municipal

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal o vereador Hélio José dos Santos (PL) apresentou a Indicação nº 206/2021, com a sugestão de que a Prefeitura de Adamantina implante programa de fornecimento de alimentação nas escolas municipais.



“O intuito é atender aos nossos estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em especial neste delicado momento de pandemia da Covid-19, procedimento que também padronizaria em conjunto com a Secretaria de Educação do Estado”, justificou o legislador.



De acordo com informação passada ao Adamantina Net e à TV Folha Regional na semana passada pela dirigente regional de ensino Irmes Mattara, todas as escolas estaduais estão abertas e oferecendo alimentação aos alunos, diariamente.



Após passar pelo plenário do Poder Legislativo, a Indicação foi enviada pela Presidência da Casa de Leis ao Poder Executivo, que deverá avaliar a possibilidade de atender a solicitação ou não.