Prefeitura de Adamantina inicia pavimentação asfáltica da Alameda Padre Nóbrega

Avenida da Saudade será a próxima via a receber a pavimentação asfáltica

Iniciaram nesta terça-feira (30) as obras de pavimentação asfáltica da Alameda Padre Nóbrega, no trecho entre Hermenegildo Romanini e Santa Catarina.

O recurso para a execução da obra é referente à emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Gilberto Nascimento. O valor do repasse é de R$477.500,00 e contrapartida de R$2.797,00 da Prefeitura.

O prefeito de Adamantina Marcio Cardim, a vice-prefeita Dinha dos Santos Gil e o vereador Cid Santos visitaram a obra nesta manhã. Cardim destacou a importância da pavimentação de mais esta via e agradeceu ao deputado. “Obrigado deputado, é uma via importante da nossa cidade, que liga dois bairros importantíssimos, inclusive o trajeto para o centro. Isto proporcionará melhorias para a nossa população”, disse.

O vereador Cid Santos anunciou que o deputado Gilberto Nascimento enviará para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Adamantina – ainda este ano, emenda parlamentar de R$ 380 mil.

A Avenida da Saudade, no trecho entre a Alameda Francisco José de Azevedo e a Estrada da Servidão, será a próxima via a receber a pavimentação asfáltica com recursos provenientes desta mesma emenda parlamentar.