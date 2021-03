Campanha arrecada caixas de bombom que serão doadas para crianças carentes de Adamantina

Mesmo em meio às dificuldades da pandemia da Covid-19, os comerciantes adamantinenses e colaboradores estão realizando a campanha ‘Nesta Páscoa, faça uma criança sorrir’.



A iniciativa visa arrecadar caixas de bombom que serão distribuídas entre as crianças carentes do município no próximo final de semana, quando se comemora a Páscoa.



O endereço para a entrega da doação até a próxima quinta-feira (1º) é na Conveniência Central, localizada na Avenida Deputado Salles Filho, nº 100 – centro, perto da Dirami Calçados.



Segundo os organizadores, toda a população também pode participar da campanha fazendo doações. “Cada um dá a quantidade que tem condições. E juntos podemos fazer mais crianças sorrirem”, ressaltaram.



Vale recordar que esta é a segunda ação solidária seguida desenvolvida pelos comerciantes adamantinenses, já que no último sábado (27) fizeram de forma exemplar a entrega de 100 cestas básicas aproximadamente arrecadadas por meio de doações também do comércio local e colaboradores.