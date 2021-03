Polícia Militar prende homem e apreende grande quantidade de cocaína em Adamantina

Um homem de 42 anos foi preso na noite deste sábado (27) pelo crime de tráfico de entorpecentes em Adamantina.

Segundo a Polícia Militar, após denúncia via 190, a equipe teria se deslocado para averiguar os fatos e avistou um veículo VW Santana que saia da frente da casa do indiciado localizada no Bairro Jaraguá.

Com a aproximação da viatura, o condutor teria jogado algo pela janela do veículo.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificar o objeto atirado para fora do carro, os policiais encontraram um sachê aberto com cocaína. O indivíduo afirmou que teria comprado a droga pelo valor de R$ 50.



Com o apoio de outras viaturas e policiais foi realizado o patrulhamento pela rua do acusado de tráfico que ao perceber que seria abordado tentou fugir, mas foi abordado em frente a sua residência.

No bolso de sua bermuda estavam 73 sachês de cocaína, um aparelho celular e R$ 580 em cédulas de diversos valores.

Ele recebeu voz de prisão e permaneceu detido à disposição da Justiça. O outro envolvido foi ouvido e liberado.