Empresários arrecadam alimentos e entregam cerca de 100 cestas básicas

Foram entregues na tarde deste sábado (27) cerca de 100 cestas básicas formadas com alimentos arrecadados a partir da mobilização liderada por empresários do comércio de Adamantina. As entregas ocorreram em diversos bairros da cidade, nos endereços dos beneficiados, para famílias que procuraram os mobilizadores e relataram suas necessidades.

Parte do cadastramento ocorreu na quinta-feira (25), durante o ato público realizado na Praça Élio Micheloni. Essa iniciativa era uma das pautas do movimento.

Resposta prática

A ação foi uma resposta prática às críticas dirigidas ao setor. Pelas redes sociais, pessoas apontaram que os dirigentes estariam preocupados apenas com seus negócios, quando reivindicam a reabertura de suas atividades.

A colocação equivocada, todavia, não reconhece o alcance social do comércio ativo e do emprego. Estando o comércio com seus serviços ativos, há movimentação na economia – em todos os setores – e mais empregos.

Esses fatores repercutem em importantes ganhos sociais. Já com a permanência das medidas restritivas e imposições ao comércio, a condição de retomada da economia fica cada vez mais longe e incerta, e põe em risco todo o entorno da atividade econômica do comércio, principal setor empregador na cidade.