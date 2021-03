Vereadores pedem benefícios tributários e financeiros aos profissionais de eventos castigados pela pandemia

Com a Indicação nº 221, de 15 de março de 2021, os vereadores da Bancada do Podemos – Alcio Ikeda, Antônio Leôncio, Rafael Pacheco – junto com o presidente da Câmara de Adamantina, Paulo Cervelheira (PV), solicitaram a realização de estudo para promover isenção, remissão, incentivo fiscal ou quaisquer benefícios tributários e financeiros aos profissionais do setor de eventos que estão paralisados desde março do ano passado devido à Covid-19.

O pedido foi endereçado ao prefeito Márcio Cardim (DEM) e aos secretários municipais de Tributação (Gilmar Bosso) e de Finanças (João Lopes).

“O objetivo da iniciativa é amenizar o impacto do recesso financeiro a estes profissionais, que interromperam praticamente integralmente suas atividades desde o ano passado, e ainda não possuem previsão de retomá-las, comprometendo seus ganhos”, destacaram.

Os autores citam como afetados pelas restrições da pandemia e que necessitam de apoio os proprietários de salões, buffets, profissionais de filmagem, fotografia, som e iluminação, entre outros que trabalham diretamente com eventos.

A Indicação passou pelo plenário do Poder Legislativo na sessão ordinária da última segunda-feira (15) e foi encaminhada ao Executivo para análise.