TROPICAL FOTO COLOR: A IMAGEM ALÉM DAS PALAVRAS…

“Fotografar é acima da arte de escrever imagens com luz.É eternizar momentos, sorrisos e lágrimas, maneira de expressar o que se vê ou sente.” (Vinícius Aguiar – Fotógrafo)

Sérgio Barbosa/Assessoria- ACE.Adamantina.

Neste caso em especial, entendo que se pode escrever, ou melhor, registrar, tendo em vista que se trata de uma Empresa que trabalha e desenvolve diversas possibilidades para quem procura aquele detalhe deste tempo para um outro tempo do tempo…

Assim, faz-se necessário recordar o início em 1.992, talvez dois anos antes para muitas lembranças destes anos que ficaram registrados de um jeito ou de outro, ainda, talvez por meio de muitas imagens fotográficas para uma aproximação entre o passado e o presente com perspectivas para o futuro…

As diversas mudanças que ocorreram nestes anos, bem como, com o avanço da tecnologia em todas as áreas, possibilitaram que na área da FOTOGRAFIA ocorressem transformações em tempo “real” para as Empresas em geral…

Atualmente o mercado fotográfico continua em constantes mudanças para uma aproximação entre todos os lados de um mesmo lado, desta forma, a TROPICAL FOTO COLOR busca estar em conexão com esses avanços patrocinados pela tecnologia em tempo de pós-globalização digital…

Neste cenário, JORGE MUNHOZ, destaca os desafios existentes para serem conquistados por meio do ATENDIMENTO e QUALIDADE dos SERVIÇOS OFERECIDOS pela Tropical em nível regional…

MUNHOZ é casado com CRISTIANE e pais de um casal de filhos, a saber; GUILHERME, 24 anos, Acadêmico do Curso de “Direito” da UNIFAI e CAMILA, 23 anos, diplomada em “Engenharia de Produção” pela PUC/Londrina-PR…

De acordo com JORGE, o mesmo acredita que a fotografia não vai acabar, tendo em vista que as pessoas buscam por meio das imagens aquele registro mais do que especial para as suas atividades em todas as áreas, portanto, aquela máxima da fotográfica continua mais atual do que nunca, ou seja, “uma imagem vale por mais de mil palavras…”

Também, a TROPICAL FOTO COLOR continua a mesma de sempre para os clientes em geral, buscando estar em sintonia com as transformações tecnológicas, porém, sem esquecer o ATENDIMENTO PERSONALIZADO de sempre, além das ofertas de PRODUTOS DIVERSOS na Loja…

Deve-se destacar que a proposta da TROPICAL FOTO COLOR não é a comercialização de papel, muito pelo contrário, trabalha com IMAGENS por meio de um “olhar diferenciado”, ainda, resultado da proposta profissional da marca TROPICAL…

A Empresa atua em diversas áreas do mercado fotográfico com prestação de serviços nas áreas da REPORTAGEM e EVENTOS com a proposta de sempre, ou seja, “SEMPRE VIVENCIANDO MOMENTOS FELIZES”…