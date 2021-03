MILLENIUM INFORMÁTICA: “ESTAR E SER” PARA UM COMPROMISSO ALÉM DO “SENSO COMUM”…

“A informática está interligada ao mundo sobre as reações intergalaxias!” (Bill Gates)

Sérgio Barbosa/Assessoria-ACE.Adamantina.

Depois de alguns artigos escritos sobre os/as Associados de diversas áreas de atuação no mercado REGIOCAL, ou seja, do Regional para o local, pode-se registrar que existem muitas opções no mercado adamantinense para quem procura este ou aquele produto ou serviço…

Também, apesar das ofertas serem muitas para os/as Clientes em geral, ainda, considerando as possibilidades existentes por meio das ofertas deste ou daquele produto, deve-se levar em conta que QUALIDADE, PREÇO E ATENDIMENTO devem andar juntos em todas as etapas de qualquer Compra ou Aquisição…

Existem no mercado local, diversas Empresas ou Lojas que atuam na área da Informática por meio da prestação de serviços e comercialização de produtos variados…

Porém, atualmente os/as CLIENTES exigem aquele algo mais em todos os níveis de atuação destas Empresas ou Lojas, ainda, tendo em vista as necessidades do mesmo para com o seu bem estar social, familiar ou profissional em tempo de pós-globalização midiática…

Portanto, SER e ESTAR além do senso comum neste mercado competitivo é o compromisso da MILLENIUM INFORMÁTICA por meio da sua Equipe Técnica e de Apoio ao Cliente…

O Gerenciamento da MILLENIUM tem como objetivo fundamental estar além daquilo que o/a CLIENTE está buscando para atender as suas necessidades, portanto, o ATENDIMENTO faz parte deste cenário para uma aproximação entre ambos os lados…

Desta forma, TIAGO, casado com a MARIANA e pais da HELENA (7 meses); RICARDO, noivo da ANDRESSA e RAFAEL, casado com a RAFAELA e pais da MARIA CECÍLIA, trazem para a MILLENIUM INFORMÁTICA muito mais do que um compromisso empresarial com o Mercado, haja vista as relações familiares existentes, possibilitando muitos olhares sobre um mesmo olhar em meio aos desencontros deste tempo novo tempo…

Além dos compromissos profissionais na área profissional de atuação por meio da MILLENIUM INFORMÁTICA, existem fatores que estão acima destas atividades, ou seja, a TRADIÇÃO FAMILIAR que envolve TIAGO, RICARDO e RAFAEL, sendo que se faz necessário buscar no PASSADO o compromisso com o PRESENTE para projetar o FUTURO…

Estar em sintonia com os/as Clientes de todas as idades e áreas, bem como, buscando novas possibilidades de atuação no Mercado local, porém, investindo nas Redes Sociais para estar em conexão com as novas exigências mercadológicas, desta forma, a MILLENIUM INFORMÁTICA busca ESTAR e SER neste mercado que se desenvolve por meio da tecnologia na área da Informática…