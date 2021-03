Comerciantes reabrem as portas e são autuados pela Fiscalização da Prefeitura

Como definido ontem (quinta-feira) após a mobilização realizada na Praça Élio Micheloni, comerciantes adamantinenses – integrantes do grupo de WhatsApp #QUEREMOSTRABALHAR – decidiram reabrir as portas dos seus estabelecimentos a partir de hoje (26 de março).

A iniciativa, contra a manutenção das regras da Fase Emergencial decretada pelo Governo do Estado no Plano São Paulo que começou a valer no dia 15 de março, teve a adesão de diversas lojas e prestadores de serviços.

Mas ainda na manhã desta sexta-feira fiscais da Prefeitura de Adamantina estiveram em algumas empresas e entregaram o Auto de Infração e Imposição de Multa no valor de 300 UFM, o que corresponde a R$ 1.125,00.

O texto da autuação cita o “descumprimento das exigências da Fase Emergencial decretadas pelo Governo do Estado” e que “o contribuinte estava em plena atividade com atendimento presencial, mesmo com a proibição do Decreto Municipal nº 6.311, de 26 de fevereiro de 2021.”

Segundo apurado pela reportagem do Adamantina Net, todos os autuados se recusaram a assinar o documento.

O horário acordado para o funcionamento do comércio local é das 9h às 17h. E< segundo os comerciantes, a reabertura será mantida neste sábado e durante a próxima semana.