ButanVac: Vacina 100% nacional contra a Covid-19 é anunciada pelo Butantan; veja

O governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram, nesta sexta-feira (26), a Butanvac, uma vacina desenvolvida 100% por cientistas do instituto. “Vacina do Brasil é fruto do trabalho da luta e da perseverança (…) essa vacina foi desenvolvida integralmente por cientistas do Instituto Butantan”, disse o governador João Doria (PSDB).

O Instituto Butantan vai pedir à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o início da fase de testes ainda nesta sexta-feira (26). O instituto vai pedir hoje autorização à Anvisa para realizar teste em humanos. “Os testes começam já agora no mês de abril, desde que Anvisa autorize”, afirmou Doria.

“Protocolaremos esse material ainda hoje e vamos dialogar intensamente com a Anvisa para que ela perceba a importância da autorização do início desses estudos clínicos o mais rapidamente possível, para que possamos em um mês e meio, dois meses e meio, terminar essa fase de avaliação clinica e iniciar a produção”, disse Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.

O pedido de autorização se refere às fases 1 e 2 de testes, nas quais serão avaliadas segurança e capacidade de promover uma resposta imune com 1.800 voluntários. Na fase 3, até 9.000 pessoas irão participar e a etapa vai conferir a eficácia do imunizante.

Ainda segundo o diretor Dimas Covas, o imunizante começou a ser desenvolvido em março de 2020 e utiliza tecnologia 100% brasileira.

“Essa vacina será integralmente produzida aqui, nós não dependeremos de nenhum insumo, da importação de nenhum insumo, é uma tecnologia que já existe. Essa tecnologia é a mesma que é usada para a produção da vacina da gripe”, disse.