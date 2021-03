Barreiras sanitárias já estão em funcionamento e tentam controlar entrada de visitantes durante o final de semana em Adamantina

Para este final de semana a Prefeitura de Adamantina volta a restringir o acesso ao município somente por dois trevos e instalar Barreiras sanitárias nestes locais. A fiscalização teve início nesta manhã de sexta-feira (26) e seguirá até o domingo (4), no horário das 7h às 20h.

A mesma medida já havia sido usada em 2020, ainda nos primeiros meses da pandemia da Covid-19. E o objetivo é desestimular a circulação de pessoas de fora na cidade por conta do aumento de casos da doença, além de orientar os motoristas sobre as medidas de prevenção e combate à disseminação do vírus.

Os bloqueios estão montados na entrada da Avenida Marechal Castelo Branco (trevo principal) e nos acessos às vicinais de Lucélia e Mariápolis. Já todos as outras entradas alternativas à cidade foram interditadas com tubos de concreto e identificadas com a sinalização de desvio.

Ao passarem pelas barreiras os veículos recebem desinfecção e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde estão aferindo a temperatura corporal, bem como passando orientação sobre o uso de máscara e do álcool em gel. Caso alguém apresente altas temperaturas, será encaminhado e acompanhado à Central Covid-19.