ARTIGO: Província, Mentes Bovinas e Pandemia…

“Mas se os bois, os cavalos e os leões tivessem mãos, / ou pudessem desenhar com as mãos e fazer obras como as dos homens, / representariam os deuses, o cavalo semelhante aos cavalos, / o boi aos bois, e fariam corpos / como os seus próprios.” (Xenófanes)

Sérgio Barbosa (*)

Nestas últimas semanas as coisas com a BENÇÃO do COISO estiveram de vento em popa nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tendo em vista os desencontros patrocinados pelas MENTES BOVINAS provincianas deste e do outro lado…

Teve até uma MANADA nas proximidades do PODER MILITAR local, além de CARREATA contra o DORIABOZZO e a favor do BOZZODORIA, portanto, parece que tá tudo dominado pelo SENSO COMUM nos quatro cantos desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em tempo de BO.DO.QUIO com sua turma de ALOPRADOS/AS…

O cenário econômico continua preocupante em todas as áreas afins ao MERCADO, porém, o número de MORTES decorrentes da PANDEMIA já ultrapassou as 300 mil e tudo indica que deve continuar a escalada deste CAOS em tempo de DESGOVERNO BOZZONARO…

Como resolver tal situação, ou seja, tentar uma MEDIAÇÃO entre todos os lados envolvidos neste contexto SOCIAL para uma aproximação mais de acordo com as necessidades que envolvem o MERCADO com suas forças econômicas e a preocupação com a SAÚDE, além da EDUCAÇÃO e outras áreas que estão neste CENÁRIO DE PANDEMIA…

Infelizmente não existe MÁGICA pra tal solução nesta conjuntura atual, talvez se o DESGOVERNO BOZZONARO tivesse tomado outro rumo no início da PANDEMIA em fevereiro de 2.020, todavia, o BERRANTE arrastou a MANADA das MENTES BOVINAS para o lado contrário da PREVENÇÃO contra o CORONAVÍRUS e deu no que deu…

Voltando ao contexto PROVINCIANO, pode-se registrar que as MESMICES de sempre das MENTES BOVINAS estiveram e continuam seguindo o TOQUE DO BERRANTE desde fevereiro do ano passado, haja vista as diversas MANIFESTAÇÕES contra isto ou aquilo, porém, sempre defendendo BANDEIRAS um tanto quando DUVIDOSAS…

Desta forma, não se pode esquecer que o COISO teve mais ou menos uns 80% dos votos válidos nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, também, o DORIABOZZO mais de 70% da aprovação dos/as PROVINCIANOS/AS, portanto, A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR…

O que posso reafirmar nestas linhas é que EU AVISEI… O COISO… ELLE NÃO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.