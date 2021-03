Vacinação contra Covid-19 para idosos com idades entre 69 a 71 anos começa no sábado (27)

Todos os idosos que já tomaram a 1ª dose da vacina devem ficar atentos para as datas da 2ª dose. Elas estão indicadas na carteira de vacinação



A Secretaria de Saúde de Adamantina informa que entre o dia 27 de março – próximo sábado, até o dia 1º de abril, serão vacinados os idosos com idades entre 69 a 71 anos.

Durante a vacinação no sábado, o trecho da rua Josefina Dall’Antonia Tiveron estará interditado para o trânsito local, servindo apenas para acesso dos veículos que participarão da vacinação no sistema drive-thru.

A entrada dos veículos será pela rua Arno Kieffer com a rua José Vicente (esquina da creche) e a saída pela rua Dona Josefina Dall’Antonia Tiveron com a rua General Isidoro. Nos demais dias as ruas não estarão interditadas.

Em todos os dias a vacinação começa as 8h e segue até as 16h no CIS (Centro Integrado de Saúde).

Para ser imunizado o idoso deve levar documentos de identificação – RG e CPF. Todos os ocupantes do carro devem usar máscara de proteção facial.

Para economizar seu tempo na fila de espera, é indicado o pré-cadastro no portal www.vacinaja.sp.gov.br.

Não é necessário pegar senha e nem chegar com muitas horas de antecedência. A imunização será para todos os idosos com faixas etárias liberadas pelo Governo do Estado.

2ª dose

Todos os idosos que já tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 devem ficar atentos para as datas da 2ª dose. Elas estão indicadas na carteira de vacinação.

Vale destacar que o intervalo entre as doses é de 21 a 28 dias.