‘Estilo Atrevido’ lança nova música em parceria com um dos maiores produtores do país

Com uma história de 22 anos, o ‘Estilo Atrevido’ lançou um novo trabalho em parceria com um dos maiores produtores de música do país, o Dudu Borges. Com a canção ‘Romance Fake’, o quinteto adamantinense resgata a identidade do grupo de pagode, facilmente identificada pelo público de Adamantina e região.

A performance original faz parte do Projeto Start, oportunidade dada para diversas bandas do país de realizarem uma gravação autoral de single e webclipe no Studio Vip, de São Paulo. E a chance foi abraçada por Tiago Marcelo, Diano, Willian, Kibico e Juninho, que desde crianças cantam e tocam juntos no ‘Estilo Atrevido’.

“Fomos convidados pelo Dudu Borges, um dos maiores produtores musicais do Brasil, para fazer parte do Projeto Start. A intenção foi resgatar a real essência do grupo na música ‘Romance Fake’, e conseguimos passar muita verdade e originalidade na gravação. Estamos satisfeitos com o resultado”, conta um dos vocalistas, Tiago Marcelo.

A canção, lançada na última semana, está disponível nas plataformas digitais, além do YouTube, Facebook e Instagram. “Já que o momento que estamos passando não permite shows, então vamos trabalhar digitalmente”, disse Tiago. “A gente não vê a hora de cantar e sentir a energia da galera, que Deus abençoe que isso passe logo!”.

Conheça o novo trabalho do ‘Estilo Atrevido’ no Instagram: @estiloatrevido.