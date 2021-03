Após mobilização, comerciantes adamantinenses decidem reabrir as portas nesta sexta-feira

Como uma forma de mostrar contrariedade ao Plano São Paulo, decretado pelo Governo Estadual e que colocou todo o Estado na Fase Emergencial – a mais rígida da quarentena –, os comerciantes adamantinenses decidiram reabrir as portas de suas empresas/lojas a partir desta sexta-feira (26).

A iniciativa foi proposta inicialmente entre os membros do grupo de WhatsApp #QUEREMOSTRABALHAR e concretizada após a mobilização realizada na tarde de hoje (quinta), na Praça Élio Micheloni (jardim central).

Ficou acordado que o horário de funcionamento será das 9h às 17h.

Os organizadores da iniciativa garantiram ao Adamantina Net que para a reabertura foi acordado que todos os estabelecimentos precisarão seguir rigorosamente os protocolos sanitários, inclusive com redução da capacidade de atendimento ao público. “Está mais do que comprovado que o comércio não causa aglomerações e dessa forma não é responsável pelo aumento de casos de Covid-19 na nossa cidade”, afirmaram.

Também informaram à reportagem que o funcionamento será mantido – no sábado, na segunda, na terça e assim por diante –, e somente será interrompido se houver uma decisão contrária do Poder Executivo que obrigue o fechamento.

ATO NA PRAÇA

Nesta tarde cerca de 150 empresários, comerciários e prestadores de serviços de Adamantina se reuniram na Praça ‘Élio Micheloni’, com o objetivo de mostrar que estão desgastados pelas seguidas medidas adotados pelo Governo do Estado frebte à pandemia da Covid-19 e com a previsão de um cenário devastador para a saúde financeira das empresas caso a atual situação perdure por tempo indeterminado.

Durante o ato os participantes também cobraram posicionamento das autoridades municipais – Executivo e Legislativo – em apoio efetivo para a reabertura parcial do comércio local. E apresentaram Ofício que continha uma série de outras reivindicações, como prestação de contas dos investimentos feitos no combate à Covid-19, agilidade na vacinação e viabilização de doses do imunizante para a população, questionamentos quanto à eficácia do ‘Lockdown’ e solicitação de intensificação da fiscalização, em especial nas aglomerações e festas clandestinas.

Na oportunidade também houve a arrecadação de alimentos e a elaboração de uma lista de famílias carentes do município que poderão ser beneficiadas com cestas básicas formadas pelos produtos doados por empresários e colaboradores.