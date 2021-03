Publicitário e músico de 35 anos morre eletrocutado em Adamantina

Um publicitário e músico de 35 anos de idade morreu na manhã de hoje (24), após sofrer um choque elétrico quando atuava em uma instalação residencial no bairro Vista Verde em Adamantina.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Adamantina, a equipe foi acionada e prestou socorro a vítima Marinho Ferrairo realizando manobras de ressuscitação cardiopulmonar tanto no local quando no deslocamento da ambulância para o Pronto Socorro.



Ele deu entrada na unidade de saúde, permaneceu sob os cuidados médicos e posteriormente foi informado seu óbito.

As primeiras informações são de que ele fazia uma instalação elétrica e por motivos ainda desconhecidos, sofreu a descarga que seria de 220 volts.

A vítima era especialista em design gráfico e proprietário de uma empresa de comunicação em Lucélia.