Comunicação, Marketing e Mercado são destaques no Curso de Publicidade & Propaganda da UNIFAI

“Quando escrito em chinês à palavra crise compõe-se de dois caracteres: um representa perigo e o outro representa oportunidade.” (John Kennedy)

Sérgio Barbosa (*)

Neste atual cenário no qual todos/as estão compartilhando de um jeito ou de outro, ainda, contextualizando que o MERCADO continua buscando ocupar todos os espaços disponíveis em tempo de PANDEMIA, deve-se considerar a importância da COMUNICAÇÃO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

Bem como, a expansão das denominadas REDES SOCIAIS por meio do desenvolvimento tecnológico dos diversos PROCESSOS MIDIÁTICOS, entre os quais os PORTAIS DE NOTÍCIAS para uma aproximação de acordo com a proposta da base da comunicação, a saber: EMISSOR-MENSAGEM-RECEPTOR…

Neste cenário plural para as áreas da ACADEMIA e do MERCADO DIGITAL, participou de uma VIDECONFERÊNCIA com os discentes do I Termo do Curso de PUBLICIDADE & PROPAGANDA da UNIFAI, ainda, por meio das atividades e de acordo com o PLANO DE ENSINO da disciplina de INTRODUÇÃO AO JORNALISMO, o EDITOR e Jornalista diplomado, ACÁCIO ROCHA…

Tal encontro ocorreu no dia 23, terça-feira, das 21h10 às 22h30, tendo como TEMA o debate mediado pelas temáticas relacionadas com a COMUNICAÇÃO, MARKETING E MERCADO EM TEMPO DE PADEMIA, ainda, ACÁCIO apresentou para a turma um histórico do PORTAL SIGA MAIS, bem como, as atividades que envolvem a proposta do trabalho desenvolvido nestes últimos anos em ADAMANTINA e mais recentemente na cidade de LUCÉLIA…

Também, ROCHA, destacou a proposta patrocinada pelo tripé, a saber: EDITORIAL, COMERCIAL e CLIENTES, considerando todas as alternativas possíveis para o desenvolvimento do SIGA MAIS neste tempo novo tempo que se chama hoje…

Crise X Negócios

A promoção e a execução dos diversos segmentos apresentados pelo SIGA MAIS em meio aos desencontros decorrentes da CRISE em tempo de PANDEMIA, proporcionou ao PORTAL novo variáveis de atuação em busca de NOVOS CLIENTES, portanto, ACÁCIO reforçou que se torna necessário estar em conexão com as mudanças do MERCADO para que os fins sejam alcançados pela COMUNICAÇÃO com apoio da área da PUBLICIDADE & PROPAGANDA…

Mais do que nunca, pode-se registrar que a busca pela formação ACADÊMICA deve ser uma constante em todas as escolhas direcionadas para o MERCADO, tendo em vista que o envasamento TEÓRICO é uma necessidade para a consolidação dos NEGÓCIOS direcionados e apoiados pelas REDES SOCIAIS, ainda, de acordo com as exigências do MARKETING DIGITAL em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

O convidado, ACÁCIO ROCHA, desenvolve atividades na área da COMUNICAÇÃO desde a década de 90 nas mídias impressa e radiofônica, JORNALISTA DIPLOMADO pela FAI/UNIFAI, possui cursos de especialização na área da CULTURA, também, desenvolveu atividades na área pública como SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO (Adamantina), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO (Lucélia) e VEREADOR (Adamantina)…

___________________________________

(*) jornalista diplomado, assessor-executivo da ASSPEM-assessoria pública e empresarial, consultor na área da gestão em comunicação organizacional e professor dos cursos de publicidade & propaganda e administração da unifai. Desenvolveu atividades como pesquisador-colaborador da cátedra UNESCO/METODISTA de comunicação para o desenvolvimento regional (1.998-2.018).