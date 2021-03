Comerciantes farão nova mobilização nesta quinta-feira, e arrecadação de alimentos para cestas básicas

Desgastados pelas seguidas medidas adotados pelo Governo do Estado no enfrentamento à Covid-19 e com previsão de um cenário devastador para a saúde financeira das empresas caso a atual situação perdure por tempo indeterminado, os empresários/comerciantes e prestadores de serviços de Adamantina estão organizando uma nova mobilização para amanhã, quinta-feira (25), na Praça Élio Micheloni (jardim central).

Além de reivindicar junto às autoridades municipais – Executivo e Legislativo – apoio efetivo e adoção de uma alternativa concreta para a reabertura parcial do comércio adamantinense, respeitando as normas sanitárias, assim como as recomendações de combate à Covid-19 e todos os preceitos da Lei Municipal nº 4.020, de 01 de fevereiro de 2021.

O ato também visa beneficiar a população, já que será feito um mutirão de arrecadação de alimentos para cestas básicas a serem distribuídas para as famílias atingidas pelas consequências da pandemia. Até agora já foram doados por empresários e demais colaboradores itens que possibilitam a montagem de 100 cestas, aproximadamente.

Os organizadores ressaltam que a proposta é conseguir o funcionamento do comércio somente até as 18h, dessa forma o pedido não inclui a reabertura de bares e restaurantes para atendimento presencial, devido ao horário do Toque de Recolher, válido das 20h às 5h.

Segundo a previsão, os participantes se encontrarão às 14h no jardim central.

A iniciativa foi definida entre os membros do grupo de WhatsApp #QUEREMOSTRABALHAR. E um abaixo-assinado de adesão à mobilização está sendo elaborado.

“Será protocolado na Prefeitura e na Câmara Municipal um Ofício bastante amplo, com o pedido de reabertura parcial do comércio, mas também com uma série de outras reivindicações ao Executivo, como prestação de contas dos investimentos feitos no combate à Covid-19, viabilização e compra de vacinas, manutenção do ‘Lockdown’ e solicitação de intensificação da fiscalização, em especial nas aglomerações e festas clandestinas”, acrescentaram os comerciantes.

Esta será a terceira mobilização promovida pelo grupo de comerciantes. Antes, já foram realizadas duas grandes carreatas de protesto.