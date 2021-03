Com gol de Mosquito, Corinthians derrota Mirassol no Paulista

O Corinthians derrotou o Mirassol por 1 a 0, nesta terça-feira (23) no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), em partida que abriu a 5ª rodada do Campeonato Paulista. Com o triunfo, o Timão permanece firme na liderança do Grupo A, agora com 11 pontos conquistados.