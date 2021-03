TUPÃ: Comércio pode abrir das 10h às 18h a partir de hoje

A Prefeitura de Tupã definiu durante coletiva nesta segunda-feira (22), as novas medidas para a reabertura do comércio.

Os estabelecimentos podem funcionar a partir desta terça-feira (23), das 10h às 18h presencialmente, após este horário, o atendimento deve ser feito apenas de forma delivery, ou seja, com entregas na casa do cliente. No próximo fim de semana, os estabelecimentos devem fechar novamente e seguir as recomendações, atendendo somente por meio de delivery.

As novas medidas valem para os seguintes estabelecimentos:

– comércio em geral;

– serviços;

– restaurantes, lanchonetes e congêneres;

– salões de beleza, barbearias e congêneres

– academias.

Ainda conforme o decreto, os estabelecimentos não podem exceder a capacidade de 30%.

No caso dos salões de beleza e barbearias, o atendimento deve ser individual e com hora marcada.

Ficou definido que as academias podem começar a funcionar às 6 horas e o expediente deve ser encerrado às 18 horas.

As demais atividades não regulamentadas no decreto nº 9.014 devem seguir integralmente o Plano São Paulo e as demais diretrizes fixadas pelas autoridades de saúde.

Vale salientar que essas medidas estão vigentes somente durante a semana.

Nos fins de semana continua valendo o decreto nº 9.007, que proíbe o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços (inclusive mercados, padarias, açougues) nos dias 20, 21, 27 e 28 de março.

No próximo fim de semana, os estabelecimentos devem fechar novamente e seguir as recomendações, atendendo somente por meio de delivery.